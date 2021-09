Ofrecer buen servicio, damas de compañía y licor en lugares discretos, era su anzuelo; sin embargo, dentro del establecimiento los secuestraban y torturaban hasta que confesaran las claves de sus tarjetas de crédito y retiraban todo el dinero. Ese era el actuar de la banda criminal “Los Angurrientos Pepeadores de Chilca”, conformada por 3 venezolanos, dos colombianos y una peruana.

Amenazan con quemarlos

“Me amenazaron con cortarme los dedos, me echaron gasolina y querían prenderme fuego porque no les quería dar mi clave de tarjeta. Hoy revisé y solo me dejaron 34 soles en una cuenta donde tenía 4 mil soles; a mi amigo le dejaron 12 soles de su cuenta de más de 2 mil”, señaló la víctima Ángel R.C.

El colombiano Ramón Hely Vera Gutiérrez (22), era el encargado de buscar a las víctimas y los trasladaba en el auto de placa D2J-069, también retiraba el efectivo; para evitar ser detenido, terminó introduciendo en su recto los vouchers de retiro.

El venezolano Norberto Emanuel Piñero Beltrán (19) era otro de los “jaladores” y la fungía de mozo; mientras que el otro colombiano José Briseño Bastidas (31), torturaba y golpeaba a los parroquianos con una tenaza y amenazaba con quemarlos.

MIRA ESTO TAMBIÉN: En la región Junín detectan más de 8 mil infracciones por exceso de velocidad en carreteras

Las mujeres Naomi Lorenzo Villanueva (18), Érika Cohen Gonzales (25) y Daysi Prieto Pérez (28), eran las damas de compañía. La banda fue desarticulada por Seincri de Chilca.

Cada noche registraban dos víctimas en Chilca. Incautaron más de una docena de tarjetas de crédito, credenciales, docenas de vouchers, pastillas para dopar y otros incauta la PNP de la comisaría de Chilca.