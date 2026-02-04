Un restaurante concesionado por la Comisaría de Familia de Huancayo fue clausurado tras un operativo de control de Bromatología de la Municipalidad Provincial, que detectó graves deficiencias sanitarias. Los inspectores encontraron suelos, paredes y techos sucios, alimentos mezclados con desechos y tachos de basura abiertos, exponiendo los insumos a contaminación cruzada.

El hallazgo más alarmante fue la ruptura total de la cadena de frío: carnes de pollo y cerdo permanecían a más de 30 grados, sin condiciones seguras para su preparación o consumo. Según el jefe de Bromatología, Ing. Jesús Vila Retamozo, los productos no garantizan inocuidad y representaban un riesgo para el personal policial y los comensales.

La municipalidad impuso una multa de S/ 5 500 e inició la clausura inmediata del local. Además, se instó a la Comisaría de Familia, como entidad concesionaria, a tomar las acciones pertinentes según su reglamento y las bases del concurso, para evitar futuros riesgos sanitarios.