El último sábado unas 8 mil personas se vacunaron con las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, informó el director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana que afirmó que ya estamos por llegar al 50% de la población objetivo mayor de 12 años con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Ante la alerta alta por la tercera ola del COVID, en un día se vacunó a 8 mil personas y ya estamos llegando a un 50%, muchas personas recién están cumpliendo los 90 días después de la segunda dosis y acuden de manera puntual para recibir la dosis de refuerzo y ahora están mejor protegidos”, dijo. Hasta ayer en el colegio San Juan Bosco se avanzó con la vacuna AstraZeneca.

Cuidados después de la vacuna

El funcionario dijo que ayer vacunaron con la primera dosis a un abuelo de 84 años, cuyos hijos nunca lo habían sacado de casa y así pensaban que no se iba a contagiar del virus. No obstante ante el avance de la tercera ola, ya son más las personas que antes no recibieron ninguna vacuna, y ahora también están siendo llevados a los puntos fijos.

Las enfermeras de los vacunatorios recomendaron a los ciudadanos a que luego de la vacunación, procuren cuidarse y no exponerse a condiciones de riesgo. En caso de dolor o malestar deben tomar paracetamol cada 8 horas.

Las personas vacunadas, solo han presentado síntomas leves y todavía no se conoce de ninguna complicación, que las haya afectado.

Luego de la vacunación se debe esperar como mínimo una semana, para tener la protección de la última dosis de la vacuna.

Asimismo explicaron que la vacuna no evitará que las personas se contagien del COVID, pero reduce en un 90% la probabilidad de sufrir los síntomas graves del COVID y requerir una cama de cuidados intensivos en los hospitales.

En Huancayo, los puntos de vacunación se ubican en el CIN de Yanama, el colegio San Juan Bosco, el coliseo wanka para Chilca y en El Tambo, en el Fundo El Porvenir y la puerta N° 6 del hospital Ramiro Prialé de EsSalud.