El colapso de la plataforma de la carretera alterna hacia Vitoc, en la provincia de Chanchamayo fue la causa para un camión volquete volcara a la altura de la ruta Sincayacu, dejando como saldo una persona fallecida.

Según los primeros reportes, el exceso de humedad y la inestabilidad del terreno provocaron que la vía cediera repentinamente mientras el vehículo pesado transitaba por el tramo, salida por Antaloma con dirección a San Ramón, haciendo que la unidad terminara fuera de la carretera.

Autoridades llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y evaluar las condiciones de la vía, la cual no sería apta para el tránsito de camiones.