Un violento asalto fue captado por cámaras de vigilancia este martes al mediodía en el sector Sangani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, en la asociación de vivienda Miraflores, a dos cuadras del grifo Samaritano.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:30 p. m., cuando cuatro sujetos armados interceptaron a la víctima, quien minutos antes había retirado una fuerte suma de dinero del banco. Según la información preliminar, el monto robado ascendería a cerca de 60 mil soles.

Las imágenes de seguridad registraron el accionar de los delincuentes, quienes actuaron con violencia y huyeron con rumbo desconocido tras cometer el asalto.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales para iniciar las diligencias correspondientes y recabar las grabaciones que permitan identificar a los responsables.