Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la carretera Surcubamba–Huancavelica, en la provincia de Tayacaja, donde tres sujetos asaltaron y robaron una camioneta.

Según información preliminar, los delincuentes tomaron el servicio del vehículo en Surcubamba con destino a Huancayo. Sin embargo, a la altura del paraje Chiquiac, cerca del puente del mismo nombre, interceptaron y redujeron al conductor, identificado como Elmer Torres Lázaro, a quien golpearon y maniataron antes de huir con la unidad.

Horas después, pobladores hallaron a la víctima debajo del puente Chiquiac, con lesiones visibles y signos de hipotermia. Fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica.

El vehículo robado es una camioneta Toyota Hilux 4x4, color plata metálico, de placa ADB-926, año 2008, que según registros de la SUNARP se encontraba en situación regular y sin observaciones legales.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, mientras continúan las alertas por la creciente inseguridad en las vías de esta zona del centro del país.