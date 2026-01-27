Un vehículo que fue utilizado para robar sillas, balón de gas y dinero en efectivo, terminó con daños materiales luego de ser protagonista de una persecución por las víctimas del atraco. Uno de los presuntos delincuentes, que estaba al volante, terminó siendo detenido.

Ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada de ayer, en una de las viviendas ubicada en la avenida Mariscal Cáceres S/N, del distrito de Tres de Diciembre, en la provincia de Chupaca. La víctima, escuchó los ruidos que hacían en el primer piso de su domicilio y al salir se percató de tres personas de sexo masculino que sustraían sillas, balón de gas y dinero en efectivo (S/ 5, 000).

Los delincuentes al darse cuenta que los propietarios salían, se dieron a la fuga, abordando un auto blanco. Es entonces donde la agraviada y su hermano, emprendieron una persecución de la unidad de placa W2F-357, marca Toyota, modelo Succed, color blanco, hasta que lograron interceptarlo en la esquina del jirón Cementerio y avenida Progreso, en el distrito de Huamancaca Chico.

La propietaria de los bienes hurtados, Lourdes P.B.(52), pidió apoyo de los policías de la Unidad Águilas Negras, que realizaban un apoyo por el sector, quienes al llegar al lugar hallaron al auto en mención con las ventanas destrozadas y daños en los parabrisas, en cuyo interior se encontró dieciocho sillas de plástico y un balón de gas. Además, se tenía retenido al conductor que fue identificado como Milton Santana Moscoso (43).

Los otros dos cómplices terminaron dándose a la fuga descendiendo de la unidad, tampoco se halló los 5 mil soles en efectivo que la agraviada señaló como parte del robo. Santana Moscoso, fue trasladado a la comisaría de la provincia de Chupaca, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.