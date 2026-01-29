El cuerpo de una niña de 8 años fue trasladado a la Morgue Central de La Merced para la realización de la necropsia de ley, luego de perder la vida a causa de un huaico registrado en el sector Alto Sucursal, centro poblado Los Ángeles Ubiriki, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

Según información recogida en la zona, la menor se desplazaba junto a sus padres y hermanos con dirección a la carretera para dirigirse a Perené, donde la familia tenía previsto participar en una celebración familiar. Sin embargo, durante el trayecto fueron sorprendidos por un deslizamiento de lodo y piedras proveniente del cerro.

Tras las diligencias correspondientes, el cadáver fue levantado por personal policial de la Sección de Emergencia (SECEME) Chanchamayo, perteneciente a la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), y trasladado a la morgue de La Merced, donde se practicará la necropsia para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.