Un violento choque múltiple registrado la mañana del sábado 18 en el sector La Cantuta, en el distrito de El Tambo, dejó tres personas heridas y cuatro vehículos dañados, entre ellos un patrullero del Serenazgo. El hecho generó preocupación e indignación entre los vecinos, quienes exigieron medidas urgentes de seguridad vial.

El accidente ocurrió pasadas las 11:00 a. m., cuando una camioneta negra colisionó con un taxi que circulaba por la zona, generando una primera emergencia que movilizó al personal de Serenazgo.

Segundo impacto generó choque múltiple

Minutos después del primer impacto, mientras los agentes de Serenazgo atendían la emergencia, se produjo un segundo accidente que agravó la situación.

Una camioneta blanca, que era probada por mecánicos en el sector, impactó contra la unidad de auxilio municipal, lo que originó un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos.

Entre los heridos figuran Luis Ángel Vila González (37) y Dionisio Hinostroza Soto, además de un vecino de la zona cuya identidad no fue precisada. A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron fallecidos.

Vecinos denuncian reiterados accidentes en la zona

Tras el incidente, residentes del sector manifestaron su preocupación por la frecuencia de accidentes en el área.

Según indicaron, al menos cinco accidentes se han registrado solo durante el presente mes en el sector La Cantuta, algunos de ellos con víctimas mortales en ocasiones anteriores.

“Nadie controla la velocidad, aquí corren más de 80 km/h”, señalaron vecinos del sector, quienes demandaron mayor control vehicular.

Los residentes exigieron la instalación inmediata de rompemuelles y semáforos como medidas para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Asimismo, advirtieron que, de no recibir respuesta por parte de las autoridades, podrían tomar medidas de protesta para impedir el tránsito vehicular en la zona.

Otro accidente deja motociclista gravemente herido

En paralelo, se reportó otro accidente de tránsito en el sector La Esperanza, en la intersección con Nemesio Ráez, donde un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar con un taxi.

La víctima fue identificada como Franklin Edison Quiroz Contreras (22), quien realizaba servicio de delivery de pollos al momento del accidente y conducía la motocicleta de placa 8296-VW.

El taxi involucrado, de placa D5N-357, era conducido por un chofer que huyó del lugar, dejando abandonada la unidad tras el impacto. El joven fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud debido a la gravedad de sus lesiones.