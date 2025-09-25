Lo que al inicio parecía un accidente de tránsito terminó convertido en una escena de crimen. José Eduardo Baldeón Camarena, conocido en el ambiente artístico como “El Flecha”, murió la mañana del jueves 25 de septiembre tras ser apuñalado, presuntamente por su pareja.

El promotor de 35 años conducía malherido su Toyota Yaris azul metálico (placa W3C-272) cuando perdió el control en la intersección de los jirones Los Nevados y Los Andes, cerca del óvalo Julio Sumar, y chocó contra tres autos estacionados.

Testigos y efectivos de tránsito creyeron que se trataba de un accidente común, pero al inspeccionar el cuerpo hallaron heridas de arma blanca: una en el pecho y dos en la pierna derecha. Con ello, se activó el protocolo de investigación por homicidio.

De acuerdo con las diligencias preliminares, las lesiones habrían ocurrido minutos antes en su vivienda, durante una discusión con su pareja, quien permanece detenida en la comisaría de El Tambo como principal sospechosa.

Baldeón fue trasladado aún con vida al hospital Daniel Alcides Carrión, pero no logró sobrevivir. Su cuerpo fue derivado a la morgue judicial para la autopsia de ley