Un pastor de 54 años fue internado en el penal de Huancayo tras ser acusado de realizar actos libidinosos contra una niña de 10 años que padece discapacidad intelectual moderada. El hecho habría ocurrido la mañana del 20 de septiembre en el cerro de Torre Torre.

Según la denuncia, la menor quedó al cuidado del pastor luego de que su abuela —quien mantenía una relación de confianza con el acusado— le pidiera que la acompañe a pastar. Sin embargo, el hombre habría aprovechado la situación para someterla.

Horas después, mientras cenaba con su abuela, la niña relató lo ocurrido, lo que motivó que de inmediato sea llevada al hospital El Carmen y posteriormente se interponga la denuncia ante la Policía.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Sub-Especializado en Violencia contra la Mujer declaró fundado el pedido de la Fiscalía y dictó nueve meses de prisión preventiva contra el imputado, mientras se desarrollan las investigaciones.