Sujetos desconocidos perpetraron un robo en una inmobiliaria ubicada en la avenida Max Holder, frente al estadio del distrito de Huamancaca Chico, en la provincia de Chupaca, llevándose equipos valorizados en aproximadamente 12 mil soles.

El hecho ocurrió al promediar las 11 de la noche, cuando los delincuentes aprovecharon la poca afluencia de personas para forzar la chapa de la puerta principal e ingresar al local. Una vez dentro, se tomaron el tiempo de retirar un televisor de 55 pulgadas que estaba empotrado en la pared, además de varias laptops y un teléfono celular.

Tras cometer el ilícito, los sujetos huyeron con rumbo desconocido. Los propietarios del establecimiento denunciaron el hecho ante la Policía Nacional, que ya inició las investigaciones para identificar a los responsables