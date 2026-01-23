Chupaca: enfermero va preso por tocar a menores en una combi

Huancayo: Proveedores reclaman pago de S/ 70 mil y protestan frente al Colegio de Ingenieros

El año 2025, la Policía de la Región Junín recepcionó mil 443 denuncias por el delito contra la libertad sexual y el 2024 hubo mil 425 denuncias.

En las últimas horas, un enfermero acusado de realizar tocamientos a dos menores en una combi fue condenado a 16 años de prisión.

La fiscal María Gutiérrez de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra Contra la Mujer de Huancayo, logró 16 años de prisión contra el enfermero Jesús Páucar Bastidas (40), al ser hallado responsable del delito de tocamientos y actos de connotación sexual en agravio de dos escolares de 15 años.

ALERTA

El hecho ocurrió el 20 de junio del 2025. Los Jueces del Segundo Juzgado Penal Transitorio para Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres, emitieron la sentencia luego de valorar todos los medios de prueba que concluyeron la comisión del delito.

El enfermero acusado se encuentra internado en el penal de Huancayo desde junio del año 2025.

La tesis fiscal revela que, el día de los hechos, las dos agraviadas salieron de su colegio y abordaron una “combi” con dirección a sus hogares en la ruta Huancayo-Chupaca, ambas se ubicaron en el pasadizo de la combi, al llegar al cruce de Pilcomayo y Sicaya, subió el sentenciado, quien se colocó en medio de las menores; para tocarles la cintura, glúteos y senos.

Una de las alumnas por mensaje de Whatssap comunicó del hecho a su madre que la esperó en el paradero “Panadería”. La enardecida mamá, subió a la combi para atrapar al sentenciado y lo llevó a la comisaría de Chupaca. Ahora, Jesús Páucar saldrá de prisión a los 56 años.