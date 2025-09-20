Un operativo sorpresa en el centro de Huancayo dejó como saldo tres negocios clausurados y dos centros naturistas sancionados por vender productos con registro adulterado y hasta con fecha vencida. La acción, que tomó por sorpresa a comerciantes y clientes, también incluyó el retiro de comerciantes informales que habían ocupado calles y veredas.

Entre los locales cerrados figuran puestos de abarrotes y tubérculos que habían extendido su mercadería hasta las veredas, generando riesgos para los transeúntes. Los dueños tendrán que mantener sus puertas cerradas por siete días. En el mercadillo “Sotelo”, además, el administrador fue multado con el 100% de la UIT por permitir la invasión de espacios comunes.

En la prolongación Guido, inspectores hallaron jarabes y tónicos naturistas sin autorización sanitaria y otros con fecha de vencimiento en diciembre de 2024. Los establecimientos fueron sancionados con el 10% de la UIT y se decomisó parte de los productos.