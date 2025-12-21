Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana del sábado 20 de diciembre en la vía nacional Ticrapo–Mollepampa, región Huancavelica, luego de que una camioneta tipo combi se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros, dejando ocho personas fallecidas y otras siete gravemente heridas.

El hecho ocurrió en el anexo de Chauga, jurisdicción del distrito de Ticrapo. De acuerdo a las autoridades locales, los viajeros murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto. Entre los fallecidos están cinco menores y 3 adultos.

Los heridos fueron rescatados con apoyo de personal de salud y pobladores de la zona, siendo evacuados al Hospital Departamental de Pisco para recibir atención especializada.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Huancavelica informó que continúa el monitoreo del caso mientras se investigan las causas del fatal accidente.

Los fallecidos

Guillermo Martínez Loza, Ahmed Martínez Arteaga, Maricruz Cerón Lara, Yareli Calderón Herrera, Claribeth Calderón Herrera, Lidia Arteaga Chávez, Hildauro Mejía Arteaga y un octavo aún no identificado.

Lista de heridos

Asimismo, la policía dio a conocer la lista de los heridos: Olivia Martínez Arteaga, Haly Martínez Arteaga, Anthony Medina Colquepisco, Danna medina Cerón, Elida Machuca Herrera, Maryori Mejía Ventura y Jackeline Ventura Colquepisco.

Según las redes sociales, los viajeros iban por una actividad pronavideña (chocolatada). Lamentablemente, los deudos tendrán la más triste Nochebuena.

Al respecto, la municipalidad de Ticrapo declaró duelo distrital y suspendió todas las actividades oficiales prenavideñas.