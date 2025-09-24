La angustia embarga a una familia en Huancayo. Juan Machacuay Puris, comerciante de 40 años, fue reportado como desaparecido el pasado 21 de setiembre, tras salir de su vivienda en el distrito de San Agustín de Cajas con rumbo a San Jerónimo de Tunán. Desde entonces, nadie sabe de su paradero.

El caso generó mayor preocupación luego de que el desaparecido enviara un estremecedor mensaje de voz a su ahijado, en el que se le escucha suplicar: “Ayúdame. Al río no, al río no, por favor”. Este audio ha llevado a sus familiares y amigos a centrar la búsqueda en las orillas del río Mantaro, ante la sospecha de que pudo ser arrojado a sus aguas.

De acuerdo con sus allegados, Machacuay salió de manera apresurada, dejando su bodega abierta. Presumen que alguien conocido pudo haberlo citado o que fue interceptado en el trayecto. El comerciante se movilizaba en motocicleta, vehículo que tampoco ha sido hallado.

En medio de la incertidumbre, los vecinos y familiares han realizado vigilias clamando apoyo a las autoridades. “¿Dónde estás Juan?, buscamos Juan”, repite entre lágrimas su madre, Bertha Puris, mientras recorren los márgenes del Mantaro con la esperanza de dar con alguna pista.

La denuncia por desaparición fue presentada ante la División de Investigación Criminal (Divincri), que ya inició las diligencias correspondientes.

