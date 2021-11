Al ritmo del santiago, los trabajadores del hospital Carrión, celebraron el cumpleaños a la jefa del área de Patología, Kelly Almora, el pasado 25 de octubre, cuando aún afrontamos una pandemia. Lo cuestionable es que lo hicieron dentro del hospital designado para la atención de enfermos COVID, y hasta se vistieron de santiagueras y zapatearon para darle los regalos, en tradicional palpa.

Los mismos trabajadores armaron los globos, prepararon la torta y los bocaditos, e incluso publicaron fotos y videos en el Facebook, también se quitaron las mascarillas para mostrar sus rostros en las fotografías, como se puede observar en las redes sociales.

La sorprendieron

Correo conversó con la médico Kelly Almora, quien negó haber organizado la fiesta. Dijo que todo fue hecho por los trabajadores del servicio, que la sorprendieron con la celebración y no se pudo negar a recibir el agasajo.

“Yo no soy de Huancayo,, es cierto que el personal organizó un agasajo que yo no lo esperaba, yo no lo organicé, ellos hicieron la sorpresa y no les pude decir que no lo hagan, yo les abrí las puertas y no tengo la culpa de que me quieran, fue inesperado”, reiteró Kelly Almora.

Acotó que presentó sus descargos ante la dirección del hospital, ya que considera que organizaron la actividad para perjudicarla, por las denuncias que ha hecho al interior del nosocomio. Consultado sobre el caso, el director adjunto, Wimmer Cervantes Paredes, indicó, que el hecho está en investigación.