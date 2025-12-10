La madrugada de este miércoles 10 de diciembre, un hombre identificado como Alejandro Sánchez Y. (34) perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. El hecho ocurrió cerca del paradero 6 de Diciembre, en el tramo Concepción – Matahuasi de la Carretera Central.

Según testigos, la víctima caminaba por el borde de la vía cuando fue impactada por una unidad que no se detuvo a brindar auxilio. Serenos y agentes policiales llegaron al lugar minutos después del aviso de los transportistas, hallando a Sánchez tendido sobre la pista. El tránsito fue restringido mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar al conductor y establecer las circunstancias del atropello. El cuerpo fue levantado tras las coordinaciones con el Ministerio Público.