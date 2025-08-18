Un accidente de tránsito registrado a las 11:20 de la mañana de este lunes 18 de agosto, en la carretera Jauja–La Oroya, distrito de Parco, dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas una de gravedad.

MIRA ESTO: Orquestas santiagueras de Huancayo en la mira de Indecopi si no cumplen contratos

El siniestro se produjo por el choque entre un automóvil Hyundai Elantra, conducido por Cristian Brayan Morales Mendoza (21), y una minivan de la empresa Basilio, conducida por Jesús Adrián Wilfredo Rojas Vásquez (19), quien no contaba con licencia de conducir.

Producto del choque, los pasajeros del automóvil resultaron heridos. Epifania Mercedes Escobar Rojas (54) sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y fue trasladada al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja. También resultaron lesionados Juan de Dios Escobar Sedano (44) y Alina Nile Simeón Santos de Huahuacondori (54), diagnosticados como policontusos.

La violencia del impacto dejó al Hyundai incrustado en la cuneta y a la minivan en medio de la vía. Personal de la Policía de Carreteras de Acolla evacuó a los heridos y puso el caso a disposición de la Comisaría PNP Jauja para las diligencias correspondientes.