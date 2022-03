Ahora que los escolares, acuden a las escuelas y colegios con la educación semipresencial, el trabajo de los confeccionistas en “Gamarrita Wanka” se reactiva. No obstante, les falta telas para cumplir con los pedidos que realizan los padres de familia.

La comerciante Teodora Lozano Orihuela del puesto 18 de Gamarrita Wanka, comentó que este año no estaban seguros del reinicio de las labores presenciales y es por eso que los proveedores de telas, no habían realizado los pedidos con anticipación.

“La materia prima no está llegando de Lima, los proveedores de telas no han previsto y ahora estamos padeciendo porque no hay colores y variedad en las telas”, precisó.

Acotó que los colegios están buscando las telas más cómodas, como el polinan, la cual es de doble cara, una lisa y otra suave al tacto, y que es ideal para la confección de buzos deportivos y poleras, pero no hay colores y los confeccionista padecen porque la falta de materia prima les dificulta para cumplir con la entrega en los plazos establecidos.

Diversos colegios como el Santa Isabel, Rosario, Politécnico, Santa María Reyna, están buscando encargar las confecciones. En el caso de los colegios particulares, por el momento son los que están siendo atendidos, porque sus pedidos los hicieron con anticipación. Por la época de lluvia, los niños están más cómodos con un buzo.

Un buzo para un estudiante de inicial sale a 28 soles al por mayor. En telas de mayor calidad el costo llega hasta los 50 soles.