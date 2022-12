Un grupo de parlamentarios presentó una moción del día exhortando al Ejecutivo a declarar en emergencia el sector agrario en todo el país a falta de lluvias. En este grupo está el congresista de Junín, Edgar Reymundo, quien señaló que es una preocupación creciente que debe ser atendida.

“Se exhorta al poder Ejecutivo a actuar de modo oficioso y diligente para emitir una nueva normativa que declare el estado de emergencia a nivel nacional por peligro inminente ante déficit hídrico”, señala el documento.

Este pedido está en las manos de la nueva ministra de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) Nelly Paredes y la presidenta Dina Boluarte. La última vez que se amplió la emergencia del sector agrario fue en julio de este año. Aquella vez el ex presidente Pedro Castillo y el ex ministro Andrés Alencastre prometieron créditos suplementarios para la compra de fertilizantes inorgánicos y se esperaba la compra se la urea, pero esta última no se concretó.

Otro de los parlamentarios que más ha insistido en la declaratoria de emergencia del sector ha sido David Jiménez de Fuerza Popular. “La grave emergencia por el que atraviesa el sector agrario en todo el país y la región Junín, debe ser encarada con urgencia por el Gobierno. Oportunamente hemos solicitado al Midagri se declare en emergencia al agro nacional y se adopten medidas en este sector. Es un reto para el nuevo gabinete ministerial enfrentar este problema”, dijo.

Además, alertó que comunidades como Yanabamba, en Santo Domingo de Acobamba, sufrieron los estragos de la naturaleza y necesitan ayuda de emergencia.