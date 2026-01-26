Cuatro establecimientos farmacéuticos fueron clausurados temporalmente en la provincia de Jauja durante un operativo de fiscalización ejecutado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, en el marco de las festividades de la Tunantada y ante la alta afluencia de visitantes.

La intervención se realizó el viernes 23 de enero a través de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jauja y la Municipalidad Provincial.

Durante el operativo se verificó que tres locales operaban de manera informal y uno formal, pero ninguno contaba con autorización sanitaria ni con la dirección técnica de un químico farmacéutico durante el horario de atención. Asimismo, se constató el incumplimiento de las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica.

Como medida de seguridad sanitaria, se incautaron medicamentos con observaciones, entre ellos productos vencidos y almacenados en condiciones inadecuadas, y se dispuso el cierre temporal de los establecimientos.

La Diresa Junín informó que continuará con inspecciones inopinadas en distintas provincias de la región para garantizar el acceso a medicamentos seguros y de calidad.