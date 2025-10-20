El secretario de la Plataforma Regional de Defensa Civil y subgerente del Gobierno Regional de Junín, arquitecto José Vásquez Loaiza, informó que el distrito de El Tambo fue el más afectado por las intensas lluvias registradas recientemente, con decenas de viviendas dañadas. También se reportaron afectaciones en Chilca, Sapallanga y Huancán, siendo el centro de salud de Chilca uno de los más perjudicados.

Vásquez precisó que los alcaldes distritales y provinciales deben ejecutar acciones inmediatas y aplicar sus planes de respuesta. “Las lluvias son un fenómeno recurrente. Empiezan en setiembre y se extienden hasta marzo o abril. Las autoridades locales debieron ya realizar labores de descolmatación, cuneteo y preparación de almacenes con maquinaria y personal de primera respuesta”, señaló.

Asimismo, indicó que la última precipitación evidenció que algunas municipalidades aún no brindan soporte inmediato. Recordó que las plataformas distritales y provinciales deben implementar los siete procesos de gestión del riesgo de desastres: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

El funcionario añadió que, aunque las municipalidades provinciales están cumpliendo parcialmente con estas funciones, los distritos enfrentan mayores limitaciones debido a la falta de maquinaria, combustible y personal especializado para atender emergencias.