Los hermanos Diego y Henry Quispe Ramos, serán trasladados al Centro Penitenciario de Huamancaca Chico, ya que la Corte Superior de Justicia de Junín, dispuso 9 meses de prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones por el robo y agresión agravada en contra de Jean Franco Bendezú Canchanca (21) y dos de sus amigos.

Protesta. La mañana de ayer, los familiares amigos y vecinos del barrio Santa Bárbara, de Sicaya, protestaron frente a la sede judicial de Huancayo, exigiendo cárcel para los presuntos agresores de Jean Franco.

“Jean Franco está conectado a una máquina y en coma, si lo desconectan se muere. Exigimos justicia para los agresores que ahora quiere hacer ver que no robaron y que eran amigos”, contó Tania Bendezú.

A esta protesta se sumó uno de los agraviados quien contó lo detalles de lo ocurrido la madrugada del último miércoles.

“Estábamos sentados en la losa deportiva, cuando llegaron 4 personas y uno de ellos me arrebató el celular. Cuando le reclamé empezaron a tirar piedras, es ahí donde corrí hacia la comisaría para pedir apoyo”, señaló Jimmy.

Los familiares de las tres víctimas acotaron que vienen sufriendo hostigamiento y amenazas, por lo que pidieron apoyo de la población para combatir la delincuencia y garantía de las autoridades, ante un posible atentado en su contra.