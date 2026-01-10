Las defunciones intrahospitalarias a causa de la neumonía subieron en un 13.4% en el año 2025 en la región Junín en comparación del año 2024, según el reporte de Epidemiología de la Diresa Junín.

En el año 2025, un total de 93 personas con neumonía fallecieron al interior de un hospital; mientras que, en el año 2024, hubo 82 fallecidos. Ahora, en cuanto a las defunciones extrahospitalarias en el 2025, hubo 24 y en el 2024, se registraron 31.

El neumólogo del hospital Carrión, Jorge Rojas Aire, manifestó que la neumonía es letal para los pacientes mayores de 60 años que son vulnerables y frágiles y mucho más si tienen comorbilidades. Muchas veces llegan muy graves al hospital y requieren atención en la UCI. Pidió que los adultos mayores sean vacunados.

En el año 2025, hubo un total de 152 defunciones por neumonía, 117 fallecidos son mayores de 60 años (seis proceden de otras regiones), 20 fallecidos tienen entre 5 a 59 años, 9 fallecidos son menores de 5 años.

Los distritos con la mayor cantidad de defunciones en mayores de 60 años son Huancayo, El Tambo, Tarma, Jauja, Chilca, Rio Tambo, Satipo y Pichanaqui. Los que tienen más defunciones en menores de 5 años son Río Tambo, Marcapomacocha, Pangoa, Satipo y Pichanaqui.