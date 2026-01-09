Las fuertes precipitaciones que afectan a la sierra y selva central han llevado al Gobierno a declarar en estado de emergencia a 18 distritos de la región Junín, ante el alto riesgo de deslizamientos, inundaciones y colapsos de vías. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días.

La declaratoria alcanza a distritos de las provincias de Huancayo, Chanchamayo, Satipo, Jauja y Concepción, donde se han reportado escenarios de peligro por el incremento de lluvias. En Huancayo están incluidos El Tambo, Huancayo, Pariahuanca, Acobamba y Molinos; en Chanchamayo, Perene, Pichanaqui, San Ramón y San Luis de Shuaro; en Satipo, Mazamari, Pangoa, Río Negro, Río Tambo y Satipo; en Jauja, Molinos y Monobamba; y en Concepción, Andamarca, Cochas y Comas.

De acuerdo con la norma, los gobiernos regionales y municipales deberán ejecutar acciones inmediatas de prevención y respuesta, bajo la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a fin de reducir el impacto de posibles emergencias.

Cabe precisar que, pese al escenario climático adverso, las provincias de Chupaca, Tarma, Junín y Yauli-La Oroya no han sido incluidas en esta declaratoria. Además de Junín, el estado de emergencia también se ha extendido a diversas regiones del país que enfrentan situaciones similares por las lluvias.