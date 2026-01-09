Cinco sectores del distrito de Chilca han sido identificados como los puntos de riesgo de deslizamiento de masas (huaicos) e inundaciones para la temporada de lluvias 2026, etapa que, según los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), iniciará este mes y se extenderá hasta marzo. Según la Oficina de Defensa Civil, los sectores en riesgo son Peñaloza (Ocopilla), Echadero (Azapampa), Auquimarca, Auray y Pueblo Unido.

PEÑALOZA

César Ramos Escalante, responsable de Defensa Civil de la comuna chilquense, detalló que el barrio Peñaloza, ubicado en la zona de Ocopilla, es probablemente el que se encuentra en mayor riesgo. Aquí, como ya sucedió en años anteriores, se espera la activación de dos quebradas, las que podrían generar huaicos e inundaciones.

“Hay dos activaciones (de quebradas): la del parque Peñaloza y la de la zona de Yurimaguas; el descenso de agua es en mayor cuantía y, en anteriores ocasiones, se han inhabilitado las vías y se ha generado la inundación de algunas viviendas”, alertó Ramos.

En este sector son un promedio de 800 familias las que se encuentran en riesgo, según los datos de la MDCH. Un panorama similar se espera en el sector de Pueblo Unido, donde también existe una quebrada que suele activarse durante las lluvias.

CANALES

Echadero y Auray también se encuentran en riesgo, no por la presencia de quebradas, sino por los canales de riego que atraviesan estos sectores. Según la Oficina de Defensa Civil, las construcciones de viviendas y puentes artesanales, así como la acumulación de residuos, podrían generar que el sistema de canales y drenaje termine por desbordarse.

“En los canales, la lluvia jala residuos sólidos y desperdicios; entonces, los puentes artesanales instalados se vuelven un obstáculo para la circulación de agua”, explicó el funcionario.

Entre los dos sectores, la Municipalidad Distrital de Chilca identifica a unas 900 familias que se verían afectadas.

En Auquimarca, el riesgo está presente para unas 200 familias; esto debido a las deficientes conexiones de drenaje pluvial, que con una fuerte carga de lluvias ven sus cunetas y sumideros colapsados.

PREVENCIÓN

Este martes, la Oficina de Defensa Civil sostendrá una reunión con los vecinos, teniendo como foco principal las zonas expuestas.

La idea es mejorar los reportes de emergencia para que así la ayuda llegue directamente, evitando la burocracia.

“Si hay alguna afectación, queremos hacer un trabajo efectivo: llevar la maquinaria directamente con la acción; no tener que llegar a hacer una evaluación”, finalizó.