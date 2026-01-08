La Corte Superior de Justicia encara el 2026 con una estrategia orientada a resultados. Tras cerrar el 2025 con reconocimientos y buenas prácticas, la gestión judicial pone el foco en reducir la demora de los procesos, especialmente en materia laboral y de familia, donde la carga procesal impacta con mayor fuerza en adultos mayores y madres solteras que reclaman pensiones de alimentos. El presidente de la corte Superior de Justicia de Junín, Dr. Edwin Corrales informa el panorama en el que cierra la institución el 2025 y los planes de trabajo tras la apertura del Año Judicial 2026.

_¿Cómo cierra la Corte Superior de Justicia el año 2025 y cuáles son las principales metas trazadas para el 2026?

_En 2025 hemos cerrado con buenas prácticas, con premios, con acciones exitosas que pensamos reeditar en el año 2026. Por ejemplo, el primer congreso internacional realizado en agosto del año pasado, que pensamos replicar. También vamos a continuar con las maratones judiciales para bajar la carga procesal, el 2025 fueron alrededor de 400 actos procesales que se descargaron en cada oportunidad. Además, impulsamos acciones con la Cámara de Comercio, sindicatos, autoridades laborales, estudiantes, y actividades como el noveno Encuentro de Lideresas Andinas, los jueces de paz escolar y el fortalecimiento del programa de orientadoras judiciales, que son el puente entre las víctimas de violencia familiar y el Poder Judicial.

_En cuanto a la carga procesal, ¿cómo se encuentra actualmente la Corte y en qué especialidades se concentra la mayor carga?

_Estamos logrando las metas que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Tenemos una evaluación mensual de la carga procesal y un ranking de producción. Por ejemplo, el último informe señala que de 101 órganos judiciales de la región, 79 han alcanzado sus metas y 22 no. Cuando un órgano no cumple, intervenimos de inmediato, damos un plazo de un mes y, de persistir, se cambia al juez. La mayor carga procesal está principalmente en el PECAL, el Proceso Contencioso Administrativo Laboral, donde acuden pensionistas. Allí vemos diariamente a muchos adultos mayores esperando sus sentencias. También hay una fuerte carga en los juzgados de familia, especialmente por los procesos de alimentos, debido a la alta cantidad de madres solteras que recurren al sistema judicial para garantizar el sustento de sus hijos.

_¿En cuánto se han extendido los plazos de resolución?

_Procesos que antes se resolvían en seis meses ahora están demorando cerca de un año. Para revertir esto, estamos aplicando la técnica de la motivación en serie. La sentencia fuente contiene toda la argumentación jurídica y las sentencias derivadas se vinculan a ella mediante un código QR, lo que agiliza enormemente la emisión. Esta práctica ya se implementó el año pasado y este año la vamos a generalizar. Además, continuaremos con las maratones judiciales y conformaremos equipos de descarga: cinco abogados visitarán los juzgados con mayor carga para apoyarlos durante una semana.