Este 21 de julio se llevará a cabo el Desfile Cívico Escolar 2023 en la ciudad de Huancayo, con motivo de las Fiestas Patrias. Diversas instituciones educativas y centros de educación superior no universitarios, participarán de la actividad.

La Dirección Regional de Educación Junín está a cargo de la organización, coordinación, ejecución y evaluación del desfile. Gobierno Regional, Municipalidad de Huancayo, Policía Nacional tomarán las medidas para garantizar la seguridad del evento.

PARTICIPACIÓN

Todas las instituciones públicas o privadas de la provincia con niveles de primaria y secundaria, Cetpro y centros superiores no universitarios podrán participar del desfile. La fecha para la inscripción en la Comisión organizadora será hasta el viernes 07 de julio, con oficios, fichas de inscripción y reseña histórica.

El 11 de julio será la reunión de delegados en el auditorio de la UGEL Huancayo, en el cual se sorteará el orden del desfile. De esta primera actividad saldrán dos instituciones ganadores por cada nivel (nivel primaria estatal, nivel primaria particular, nivel secundaria estatal, nivel secundaria particular y nivel superior no universitario), de ellos se definirán a los ganadores el 27 de julio en el Desfile Cívico Patriótico.

CALIFICACIÓN Y PREMIACIÓN

El jurado calificador estará conformado por tres miembros, el primero del sector educación, el segundo del Ejército Peruano y el tercero de la Policía Nacional del Perú. Los jurados evaluarán en base a seis rubros estipulados en las bases: presentación de los estudiantes y docentes, orden y disciplina, bandera y escolta, saludo de brigadieres, cordones de brigadieres y marcha. Los ganadores serán premiados con un gonfalón más un premio sorpresa en los primeros lugares de las categorías, y para el segundo lugar un gallardete de sol radiante.