Desde las 00:00 horas del sábado 10 de enero, la concesionaria Deviandes aplicó una rebaja en los precios de los peajes ubicados en Corcona (ingreso a Lima), Quilla (km 20 de la vía La Oroya–Huancayo) y Casaracra (km 12 de la carretera La Oroya–Junín), generando un ligero alivio para transportistas y conductores.

Los nuevos tarifarios establecen que los vehículos ligeros ahora pagan S/ 8.00, lo que representa una reducción de 30 céntimos. En el caso de los camiones, los de dos ejes bajaron de S/ 16.60 a S/ 16.00, mientras que los de tres ejes pasaron de S/ 24.90 a S/ 24.10. La rebaja se mantiene de forma progresiva hasta los vehículos de siete ejes.

Para las unidades de mayor tamaño, la disminución alcanza los S/ 1.40, al pasar de S/ 58.00 a S/ 56.20. Aunque el recorte no es elevado, transportistas señalan que representa un pequeño respiro en medio de los altos costos operativos del sector.