En el marco del Día de la Trabajadora del Hogar, autoridades laborales alertaron sobre la persistente informalidad que afecta a este sector en la región Junín, donde no existe un registro oficial que permita conocer cuántas personas ejercen esta labor.

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Junín informó que la falta de datos responde, principalmente, a la informalidad en la contratación y al desconocimiento de las normas laborales vigentes.

A nivel nacional, se estima que existen cerca de 24 mil trabajadoras del hogar formalizadas, aunque la situación en regiones como Junín evidencia brechas significativas en el cumplimiento de la normativa laboral.

Falta de registro y alta informalidad en el sector

El director de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo de la DRTPE Junín, Luis Herrera, señaló que en la región existe solo un sindicato formal inscrito, pero no una estadística clara sobre la cantidad de trabajadoras del hogar.

“En la región Junín hay un sindicato formal inscrito en la Dirección de Trabajo, pero lamentablemente no hay una estadística real. Existe un pleno desconocimiento y, por razones de tiempo, no han podido participar en actividades de sensibilización”, indicó el funcionario.

Según explicó, muchas trabajadoras no cuentan con contratos escritos registrados ante el Ministerio de Trabajo, lo que les impide acceder a beneficios laborales como seguro de salud, gratificaciones o compensación por tiempo de servicios (CTS).

Salarios por debajo del mínimo y falta de beneficios

La informalidad también se refleja en los niveles salariales. De acuerdo con lo señalado por la DRTPE, algunas trabajadoras perciben ingresos inferiores al sueldo mínimo vigente de S/ 1130, debido a acuerdos informales con empleadores.

“En la informalidad a veces les dicen: ‘Te estoy dando almuerzo, desayuno y cena, te pago 600 u 800 soles’. A veces, por la necesidad propia, la persona acepta”, explicó Herrera.

El funcionario agregó que algunos empleadores evitan formalizar contratos para no asumir los costos asociados a los beneficios laborales.

“Cuando hemos tenido la oportunidad de sensibilizar nos dicen: ‘¿Para qué contrato a una persona si voy a pagarle todos los beneficios?’. Los empleadores no aceptan esto”, afirmó.

Derechos establecidos por la ley

La Ley N.° 30147, que regula el trabajo del hogar en el Perú, establece que las trabajadoras deben contar con un contrato formal, una jornada máxima de ocho horas, descanso semanal obligatorio y facilidades para continuar estudios.

Además, la normativa reconoce el Día de la Trabajadora del Hogar como un feriado remunerado, derecho que muchas trabajadoras no pueden ejercer debido a la informalidad laboral.

Las autoridades reiteraron la necesidad de fortalecer campañas de sensibilización dirigidas a empleadores y trabajadoras para promover el cumplimiento de los derechos laborales establecidos por ley.