Lo conocen como el ‘galán’ o “Don Juan” y sobre él pesaba 11 órdenes de captura por diferentes procesos en Huancayo y Tacna por el delito contra la familia (omisión de prestación de alimentos).

La Policía lo buscaba desde el 2017, pero Gerard Aramburu Ñaña (69), estaba escondido y solo salía de noche, según informaron los efectivos de la unidad de requisitorias.

Esta vez los agentes vigilaron varios días y cuando salió a la calle a pasear lo capturaron en los jirones Huancas y Cajamarca en Huancayo. El sexagenario que sabía que lo buscaban no puso resistencia.

Más de tres mil soles

Cerca de las 7:00 de la noche, los agentes del Área de apoyo al Poder Judicial y Requisitorias de Huancayo, ubicaron e identificaron a Gerard Aramburu, quien presenta 11 requisitorias vigentes por omisión a la prestación de alimentos y era solicitado por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo y el Tercer Juzgado Penal Unipersonal que emitieron órdenes de captura desde el 2017 hasta el 2022.

A diario los policías de Huancayo detienen de 3 a 7 personas buscadas por diferentes delitos, la mayoría por omisión, lesiones, delitos contra el patrimonio (hurtos - robos) y violación sexual. De enero a la fecha ya son más de 3 mil los requisitoriados capturados en la Región policial de Junín.