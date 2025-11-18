El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a Danny B. Yupanqui E. por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de la médico Alexandra Sobrevilla, asesinada en mayo de 2024 bajo la modalidad de “falso taxista”.

Asimismo, Carlos R. Huamán J., Kevin K. Valer M., Jesús Á. Vásquez B. y Carlos I. Vásquez B. recibieron 35 años de prisión, tras acreditarse su participación en el asalto y homicidio. En tanto, Carlos R. Jurado E. y Cristian Rojas E. fueron sentenciados a 10 años por banda criminal y receptación agravada, al intervenir en la venta y manipulación del celular robado a la víctima.

La investigación fiscal determinó que la joven fue interceptada, agredida y despojada de su teléfono cuando abordó un vehículo conducido por uno de los implicados. Su cuerpo fue abandonado en un descampado de El Tambo. La sentencia se sustentó en la planificación del delito, la coordinación entre los acusados y el móvil económico del crimen.