El Poder Judicial condenó a cadena perpetua a Danny B. Yupanqui E. por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de la médico Alexandra Sobrevilla, asesinada en mayo de 2024 bajo la modalidad de “falso taxista”.
MIRA ESTO: Huancayo: Auto pierde el control y atropella a una madre y sus hijos en el óvalo de Ocopilla (VIDEO)
Asimismo, Carlos R. Huamán J., Kevin K. Valer M., Jesús Á. Vásquez B. y Carlos I. Vásquez B. recibieron 35 años de prisión, tras acreditarse su participación en el asalto y homicidio. En tanto, Carlos R. Jurado E. y Cristian Rojas E. fueron sentenciados a 10 años por banda criminal y receptación agravada, al intervenir en la venta y manipulación del celular robado a la víctima.
TE PUEDE INTERESAR: Ejército confirma que no habrá Marcha Cáceres 2025: actividad queda fuera del calendario oficial (VIDEO)
La investigación fiscal determinó que la joven fue interceptada, agredida y despojada de su teléfono cuando abordó un vehículo conducido por uno de los implicados. Su cuerpo fue abandonado en un descampado de El Tambo. La sentencia se sustentó en la planificación del delito, la coordinación entre los acusados y el móvil económico del crimen.