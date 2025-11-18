Una madre y sus dos hijos resultaron heridos esta tarde luego de que un automóvil se empotrara contra una de las columnas de la pollería La Corte, ubicada en el óvalo de Ocopilla, en la ciudad de Huancayo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 p. m., cuando la conductora del vehículo F9F-256 habría perdido el control en plena vía.

De acuerdo con los vecinos, el auto avanzó sin poder detenerse y terminó atropellando a la familia que se encontraba cerca del ingreso del local. Los moradores, alarmados por lo ocurrido, asistieron a las víctimas y las trasladaron rápidamente al hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Poco después, agentes de Serenazgo y del Escuadrón Corcel llegaron para asegurar la zona, mientras la Policía Nacional inició las diligencias correspondientes con el fin de determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.