Un dirigente comunal de Ricrán, identificado como Gilmer Ramírez Mosquera (45), quedó gravemente herido luego de ser embestido por un toro bravo en el paraje Surichaca, anexo de Tambillo (Jauja).

El hecho ocurrió el sábado 15 de noviembre cuando el animal, que era arreado por tres personas, se soltó del control y atacó violentamente al padre de familia, causándole una fractura expuesta de costillas y una lesión que comprometió su pulmón izquierdo.

Ramírez fue evacuado en una camilla artesanal durante dos horas hasta la zona poblada y luego trasladado al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, donde llegó inconsciente. No pudo ser derivado al Hospital Carrión de Huancayo por falta de camas y actualmente permanece conectado a un ventilador mecánico.

El dirigente, padre de cinco hijos, había sido contratado para capturar toros bravos. Su familia pide apoyo urgente para salvar su vida.