Un conductor de taxi identificado como Jhoel Percy Canchari Salomé (32) fue condenado a nueve años de prisión efectiva por tocamientos indebidos contra una niña que tenía 7 años al momento de los hechos, ocurridos en enero de 2023 en Jauja.

El Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres de Huancayo emitió la sentencia después de que la Fiscalía Especializada de Jauja presentara pruebas que confirmaron la responsabilidad del acusado, entre ellas la declaración de la agraviada en cámara Gesell.

De acuerdo con la investigación fiscal, el incidente se produjo cuando el padre de la menor dejó a su hija por un breve tiempo dentro del vehículo del sentenciado mientras culminaba un evento musical. Al llegar a su domicilio, la niña comunicó lo ocurrido a su madre, lo que motivó la denuncia ante la Policía y el inicio del proceso penal.

Además de la pena de cárcel, el tribunal ordenó el pago de S/ 4,000 como reparación civil a favor de la víctima. El sentenciado cuenta actualmente con orden de captura.