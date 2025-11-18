Un niño de 8 años, identificado con las iniciales Y.R.I., resultó gravemente herido luego de manipular un artefacto pirotécnico durante una safacasa realizada por vecinos del centro poblado de Sapallanga. La explosión le ocasionó la amputación traumática de la mano izquierda y quemaduras de segundo grado en el abdomen, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo.

A su llegada, el equipo de emergencia logró estabilizarlo pese a la gravedad de sus lesiones. El director del hospital, Christian Matamoros Vera, informó que el menor ingresó en condiciones delicadas, pero gracias a la intervención inmediata del personal médico ahora se encuentra estable y fuera de peligro.

La subdirectora del nosocomio, Ángela Alvarado Vásquez, explicó que el niño fue internado inicialmente en la UCI Pediátrica, donde recibió manejo avanzado del dolor, monitoreo constante y evaluación de sus quemaduras. Debido a su evolución favorable, será trasladado en las próximas horas al área de hospitalización pediátrica para continuar su recuperación.

Ante este caso, las autoridades del hospital reiteraron el llamado a los padres de familia para evitar que los menores manipulen pirotécnicos, debido al alto riesgo de lesiones graves, amputaciones e incluso la muerte.