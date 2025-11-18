El tránsito en la Carretera Central quedó restablecido luego de casi siete horas de bloqueo ocasionado por la volcadura de una cisterna en el kilómetro 64, a la altura del distrito de Parco, en Jauja. La pesada unidad, de placa M3M-908, quedó atravesada en la vía desde la madrugada, impidiendo el paso en ambos sentidos.

MIRA ESTO: Internan a paciente con esquizofrenia por atacar a su padre de 82 años en Huancayo

Según se conoció, el vehículo era conducido por Charles Ramos (43), quien se despistó en la zona conocida como Mal Paso cuando se dirigía desde Tarma hacia Huancayo. Aunque el chofer resultó ileso, el accidente generó una congestión considerable: buses interprovinciales, autos particulares y camiones quedaron detenidos durante horas, obligando a muchos pasajeros a realizar transbordos para continuar su camino.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Más de 100 tumbas serán exhumadas y reubicadas en el cementerio de Palián para el 2026

Durante la mañana, algunos conductores intentaron bordear el camión siniestrado por un estrecho costado, mientras la Policía de Carreteras aseguraba la zona. Finalmente, minutos antes de mediodía, maquinaria pesada logró remolcar la cisterna y liberar la vía, permitiendo el reinicio del tránsito en esta importante ruta central del país.