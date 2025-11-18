La tradicional Marcha Cáceres, que cada año movilizaba a soldados de la Brigada de Infantería no se realizará este 2025. Así lo confirmó el general Carlos Vásquez Panduro, jefe de la Trigésima Primera Brigada de Infantería del Ejército Peruano.

Según explicó el general, la decisión responde a que la actividad no fue incluida dentro del programa oficial por el Día de la Infantería, una omisión que debía resolverse con un año de anticipación. Esta falta de coordinación, sumada a factores operacionales y administrativos, impide la logística necesaria para ejecutar la marcha este año.

Vásquez Panduro adelantó que, debido a los plazos y a que el 2026 es un año electoral, es probable que la Marcha Cáceres tampoco pueda realizarse el próximo año. Con ello, una de las actividades más simbólicas de la institución quedaría suspendida por al menos dos ediciones consecutivas.

