Momentos de pánico se vivieron en el centro de salud de Chilca cuando una sección del cielo raso cedió y cayó directamente sobre una paciente que esperaba su turno en el área de atención. La afectada, identificada como Delicia De La Cruz Guillén (33), relató que solo esperaba su cita cuando de pronto sintió el impacto en la cabeza. “Me asusté fuerte, porque sigo con dolor. Si hubiera sido un pedazo más grande, qué hubiera sido de mis cuatro hijos”, señaló aún afectada.

Los demás pacientes corrieron a auxiliarla y alertaron al personal. La mujer atendida de inmediato, donde los médicos de turno confirmaron que sufrió una contusión cerebral. El incidente evidenció nuevamente el deterioro de la infraestructura del establecimiento, una preocupación que los usuarios vienen señalando desde hace años.

Según comentaron los propios trabajadores, hace apenas una semana se reemplazó el techo de tejas por uno de calaminas, intervención que habría debilitado la estructura interior del cielo raso. Esta condición habría originado el desprendimiento que puso en riesgo a los pacientes que acuden diariamente al local de salud. “Pido a las autoridades que construyan otro centro, porque esto cada vez está peor”, exigió Delicia mientras era atendida.