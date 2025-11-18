Un fatal accidente de tránsito se registró alrededor de las 5:30 p. m. en la carretera Canta–Huayllay, en el tramo conocido como los Vencedores de Sangrar, cerca del cruce hacia Marcapomacocha.

Según información preliminar, un vehículo con tres ocupantes se despistó y cayó varios metros por un desnivel. Producto del fuerte impacto, una mujer perdió la vida en el lugar, mientras que los otros dos pasajeros resultaron heridos.

Los lesionados fueron auxiliados por personal de emergencia y trasladados de inmediato al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención especializada.

En el momento del accidente se registraban condiciones climáticas adversas, lo que habría complicado la visibilidad y el tránsito en esta vía de alta altitud.

Agentes de la Policía de Carreteras y brigadas de rescate llegaron a la zona para recuperar el cuerpo de la víctima y realizar las diligencias correspondientes. Las causas del despiste aún están en investigación.