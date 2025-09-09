Las quejas de consumidores a través del aplicativo Alerta Wanka derivaron en un operativo de fiscalización a la conocida pollería “La Leña”, en Huancayo. Como resultado, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), a través de la Unidad de Bromatología, impuso una sanción de 100 % de una UIT (S/ 5,350) al establecimiento por incumplir las normas de inocuidad alimentaria.

Durante la intervención, los inspectores hallaron pollos precocidos en condiciones inadecuadas de temperatura, así como insumos vencidos y productos sin rotulado ni fecha de vencimiento, lo que representaba un riesgo sanitario para los consumidores. Los alimentos fueron incautados y retirados del local.

“Por prevención y cautela incautamos los productos, pues fácilmente podrían ser recalentados y vendidos. También encontramos tocino y salchichas sin rótulos ni fecha de vencimiento. Todo esto pone en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos”, precisó el Ing. Jesús Vila Retamozo, jefe de Bromatología.