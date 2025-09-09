Dos censistas del INEI y un conductor que las transportaba a bordo de una combi desde el distrito de Ricrán con destino a Jauja, se encuentran desaparecidos desde la tarde de ayer.

Se trata de la censista Liz Tucto Villanueva (44), su jefa de sección, María Palpa Sánchez (25), quienes el día de ayer realizaron sus labores de censo domiciliario en la alejada zona. Por la tarde, al promediar las 15 horas, Palpa Sanchez se comunicó telefónicamente con sus familiares informándoles que ya se encontraba en la combi rumbo a Jauja; Sin embargo, hasta el momento no han llegado a su destino.

En la misma situación de no habido se encuentra el transportista Edgar Segura Reyes, conductor del vehículo donde iban a bordo las censistas. Algunos pobladores de la zona refieren haber visto la unidad circulando con dirección a Lomo Largo. Se presume que habrían utilizado algún desvió para evitar llegar a la zona de bloqueo por el paro acatado en Acolla, por lo que no se descarta que estén extraviados en alguna zona sin cobertura de internet y telefonía.

Autoridades como el subprefecto Valerio Julcarima Simeón, vienen conordinando con la Comisaría de Jauja, Serenazgo, así como rondas campesinas y comuneros para intensificar las labores de búsqueda.