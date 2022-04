El precio del pollo se disparó en Huancayo, ayer en el mercado Mayorista exmaltería se vendía a 12 soles, el kilo, pero era producto de días anteriores, ya que por el paro agrario no ingresan aves de Lima. “No ha llegado pollo, lo que tenemos es de antiayer y el kilo está a 12 soles, solo me quedan 6 aves y ya no me queda más para vender, estamos priorizando la venta a los chifas y restaurantes”, dijo la comerciante Ortencia Chupán.

Asimismo, se sintió indignada al escuchar al Premier Aníbal Torres, cuando dijo que si el pollo está muy caro se debería empezar a consumir pescado, lo cual consideró como una burla del Gobierno, que no soluciona los problemas del alza de los productos de primera necesidad.

En Chilca, tampoco había pollo, y lo poco que había se expendía a 10.50 y 11 soles. El pollo parrillero pequeño, está a 9 soles el kilo.

La papa blanca subió de 80 céntimos el kilo en el mayorista a un sol con 20 céntimos, 1 sol 30 y 2 soles.En el mercado mayorista Exmalteria, el dirigente César De la Cruz Ramos, está preocupado, porque los manifestantes no les dejan vender sus productos y la papa se está malogrando. “Con este paro no vendemos mucho, las amas de casa no salen a comprar, la papa se esta pudriendo, no hay clientes. Del 100% que antes s e vendían solo están vendiendo un 40%”, comentó.

Asimismo pidió que el Gobierno dé una solución de una vez porque todo está subiendo,especialmente el combustible y los fertilizantes. Además explicó que muchos agricultores ya cosecharon su papa y no tienen como traerlos a los mercados, por el alto costo que esto implica.

Los puestos de venta de pescado en el mercado mayorista, solo tienen el 50% de abastecimiento, que llegó por la zona de Yauyos. Antes llegaban 10 toneladas, pero ahora solo llegan 5 toneladas.

El precio del jurel está 6 soles y el bonito a 7 soles el kilo. Estos productos siempre es una opción para las amas de casa, dijo el comerciante Frank Arteaga, pero, las ventas están bajas porque las amas de casa no podían movilizarse, por eso esperan una solución al paro.

Las verduras también se incrementaron de precio, el perejil y el culantro, que costaba un sol ahora está a 2.50 soles, la espinaca subió de un sol a 2 soles.

El kilo de limón está a 4 soles, pero lo que más subió es la arveja que está entre 7 y 8 soles el kilo. Las comerciantes que traen los productos de Pucará y Sapallanga, dicen que no hay abastecimiento. El ave de más consumo escasea y su precio se elevó a causa del paro agrario y el bloqueo de las principales carreteras, costo de verduras y papas también subió.