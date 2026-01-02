Pese al uso de una peligrosa modalidad para forzar un cajero automático, delincuentes no lograron su objetivo y huyeron sin llevarse dinero de una agencia de Caja Huancayo, ubicada en el distrito de El Tambo, durante la madrugada del jueves 2 de enero.

El intento de robo fue detectado tras una alerta que movilizó a la Policía Nacional hasta la intersección de los jirones Chávez y Los Guindales, personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos realizó la inspección del lugar.

En el punto se encontraron balones de gas y una batería con cables, presuntamente utilizados para abrir el cajero mediante presión interna. Tras las evaluaciones técnicas, se descartó cualquier riesgo para los vecinos y transeúntes.

Las autoridades confirmaron que los responsables también colocaron objetos metálicos con púas en la vía, conocidos como “aletas de tiburón”, con la finalidad de obstaculizar una posible persecución policial.

Según fuentes policiales, el procedimiento empleado guarda similitud con otro ataque frustrado ocurrido meses atrás en el centro de Huancayo. Agentes de Criminalística ya iniciaron el análisis de las cámaras de seguridad y no se descarta que ambos hechos estén relacionados.