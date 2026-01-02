Los seres que habitan otras dimensiones y emergen desde la Amazonía cobran vida en la más reciente exposición del pintor y docente Teobaldo Zavala Dávila. A través de lápiz, tinta china, acuarela y óleo, el artista muestra figuras que no pertenecen a la realidad cotidiana, pero que, según afirma, forman parte de un universo espiritual poco explorado y profundamente vinculado al territorio amazónico.

“Mis pinturas no son con seres que existen en nuestra realidad, son seres que salen de otras dimensiones, de otras realidades”, explica Zavala, quien señala que estas figuras surgen de un proceso de visualización espontánea frente a la hoja en blanco. “Yo veo las líneas y las copio, y salen estos seres, todos benévolos, pegados a la divinidad”, añade, descartando cualquier Intención oscura o fantástica en su obra.

El artista sostiene que estos personajes representan una Amazonía que suele ser vista como exótica, pero que en realidad alberga una riqueza cultural y espiritual ignorada. “Existen ciudades, comunidades nativas y lenguas vivas que no se reflejan en el arte comercial”, afirma.

Zavala también relata experiencias personales que refuerzan su conexión con estos seres. “Varias veces los he visto en distintos momentos de mi vida”, comenta, al recordar visiones que, según él, influyen directamente en su proceso creativo, Para el artista, estas manifestaciones no responden a la fantasía, sino a una sensibilidad desarrollada a lo largo de años de trabajo e investigación.