El primer accidente ocurrió en el sector La Cumbre, en el tramo entre las comunidades nativas Pampa Michi y Santa Ana, provincia de Chanchamayo donde un tráiler cisterna cargado de combustible, que se dirigía de Lima a Pichanaqui, colisionó con un automóvil que circulaba hacia La Merced. Según la Policía Nacional, el hecho no dejó heridos, registrándose solo daños materiales.

El segundo siniestro se registró alrededor de las 10:00 a. m., en el ingreso al kilómetro 51 de la carretera, cerca de la zona conocida como La Garganta del Diablo, en Tingo María, región Huánuco. Un camión de carga y un automóvil chocaron violentamente, presuntamente debido a la pista mojada y una mala maniobra. El impacto dejó varias personas con heridas de consideración, siendo trasladadas a centros de salud por personal de emergencia.

El tercer hecho se produjo en la carretera a la altura del balneario de Afilador, Tingo María, donde un camión de la empresa Hermes, encargado del transporte de dinero, terminó fuera de la vía tras una maniobra brusca. El accidente ocasionó el cierre parcial del tránsito y la intervención inmediata de la Policía Nacional, que resguardó la zona debido a que el vehículo trasladaba una importante suma de dinero destinada a entidades bancarias y comercios de Tingo María.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a manejar con prudencia, respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las carreteras presentan condiciones de alto riesgo.