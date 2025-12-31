El Ministerio Público obtuvo siete meses de prisión preventiva contra Ronald P. S. (31), investigado por el presunto delito de extorsión en agravio de una empresaria agricultora del distrito de Pichanaqui, en la Selva Central.

De acuerdo con la investigación del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, el imputado habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp exigiendo sumas de 40 mil, 5 mil y 2 mil soles, advirtiendo que atentaría contra la vida de la víctima y la de sus familiares si no cumplía con el pago.

El 28 de diciembre de 2025, la agraviada realizó un depósito de 200 soles como parte de la extorsión, lo que permitió a la Policía iniciar un operativo. Durante las diligencias, se identificó a Yeferson A. C. (41), quien habría prestado su cuenta bancaria al investigado bajo engaños.

TE PUEDE INTERESAR:

Tras el operativo policial, Ronald P. S. fue detenido en flagrancia en el centro poblado de Mirisharo. La fiscal provincial Verónica Janeth Arquiñigo Ríos presentó diversos elementos de convicción, como el acta de intervención policial, la declaración de la víctima y el informe de patrullaje cibernético.

Con estos elementos, el Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva, por lo que el investigado fue trasladado al Establecimiento Penitenciario de La Merced, donde afrontará el proceso penal correspondiente.