Un violento choque frontal entre un tráiler y una camioneta dejó varios heridos en la Carretera Central, a la altura de Casapalca, en el tramo La Oroya–Lima. Tras el accidente, los pasajeros pidieron auxilio de manera urgente ante la ausencia de una ambulancia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, algunas de las personas afectadas presentarían lesiones de consideración, por lo que vienen siendo auxiliadas de manera provisional por transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.

El impacto provocó la restricción del tránsito vehicular, generando una fuerte congestión en ambos sentidos de la vía, mientras se espera la llegada de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes.

Hasta el momento solo se reportan heridos y no víctimas mortales. Se exhorta a la Policía y a los equipos de salud a acudir de inmediato para atender a los afectados y restablecer la circulación en esta importante carretera.