Un despiste vehicular se registró en la conocida curva de Amaya, en el ingreso al distrito de Perené, cuando un automóvil Mazda de color azul y blanco, con placa D5X-531, se salió de la vía por causas que aún son materia de investigación.

Producto del accidente, dos personas resultaron con lesiones leves. Hasta el lugar llegó personal de Serenazgo, que brindó los primeros auxilios y coordinó el apoyo con la Policía Nacional del Perú. Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Centro de Salud de Perené a bordo de un patrullero policial.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas de gravedad ni daños mayores a terceros. Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a transitar con prudencia, reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por este tramo, considerado de alto riesgo por la frecuencia de accidentes.